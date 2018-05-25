Харви Вайнштейн решил сдаться полиции

Продюсер Харви Вайнштейн намерен сдаться полиции Нью-Йорка. Об этом информирует издание New York Times.
Сообщается, что сегодня, 25 мая, ему предъявят обвинения как минимум по одному эпизоду и арестуют. Уголовное дело было возбуждено в связи с обвинениями Люсии Эванс, которая утверждает, что в 2004 году девушка стала жертвой сексуального насилия со стороны мужчины.
Официальный представитель Вайнштейна данную ситуацию комментировать отказался.
Напомним, что осенью 2017 года десятки известных актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии. Продюсер до сих пор все обвинения отрицал.
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