Харви Вайнштейн решил сдаться полиции

Продюсер Харви Вайнштейн намерен сдаться полиции Нью-Йорка. Об этом информирует издание New York Times.

Сообщается, что сегодня, 25 мая, ему предъявят обвинения как минимум по одному эпизоду и арестуют. Уголовное дело было возбуждено в связи с обвинениями Люсии Эванс, которая утверждает, что в 2004 году девушка стала жертвой сексуального насилия со стороны мужчины.

Официальный представитель Вайнштейна данную ситуацию комментировать отказался.

Напомним, что осенью 2017 года десятки известных актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии. Продюсер до сих пор все обвинения отрицал.