Надежда Бабкина стала блондинкой

68-летняя Надежда Бабкина удивила поклонников новыми снимками в личном Instagram-аккаунте.

Она предстала перед публикой в эффетном образе: Бабкина стала блондинкой. Правда, оказалось, что это лишь образ дивы 1920-х годов , который она примерила во время гастрольного тура в Сургуте. Поклонники отметили, что этот цвет волос ей очень к лицу.

Фото из Instagram-аккаунта Надежды Бабкиной