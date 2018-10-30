Надежда Бабкина стала блондинкой

68-летняя Надежда Бабкина удивила поклонников новыми снимками в личном Instagram-аккаунте.
Она предстала перед публикой в эффетном образе: Бабкина стала блондинкой. Правда, оказалось, что это лишь образ дивы 1920-х годов , который она примерила во время гастрольного тура в Сургуте. Поклонники отметили, что этот цвет волос ей очень к лицу.
Фото из Instagram-аккаунта Надежды Бабкиной
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.409 BYN
|2.405 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1178 BYN
|2.116 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.216 BYN
|3.225 BYN