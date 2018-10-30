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Надежда Бабкина стала блондинкой

Калейдоскоп 30.10.2018 | 20:26
Фото из Instagram-аккаунта Надежды Бабкиной
Фото из Instagram-аккаунта Надежды Бабкиной

68-летняя Надежда Бабкина удивила поклонников новыми снимками в личном Instagram-аккаунте.

Она предстала перед публикой в эффетном образе: Бабкина стала блондинкой. Правда, оказалось, что это лишь образ дивы 1920-х годов , который она примерила во время гастрольного тура в Сургуте. Поклонники отметили, что этот цвет волос ей очень к лицу.

Фото из Instagram-аккаунта Надежды Бабкиной

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