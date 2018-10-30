За состоянием беременной Меган Маркл следит команда из 20 медиков

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меган Маркл наняла команду из 20 медиков, чтобы они следили за ходом ее беременности. Об этом сообщает американский сайт Radar Online.

В команду вошли акушеры, анестезиологи, хирурги, педиатры, лаборант и менеджер. Все врачи прошли строгий отбор. Им также предъявили особые требования: круглосуточно быть на связи и не употреблять алкогольные напитки на протяжении всей беременности Меган Маркл. Кроме того, врачам строго запрещено разглашать любую информацию о течении беременности супруги принца Гарри.

Известно, что 37-летняя Меган Маркл уже зарезервировала палату в госпитале Линдо Уинг в Лондоне. Согласно контракту, в преддверии родов рядом с будущей мамой постоянно будут дежурить четыре врача, остальных вызовут в случае необходимости.

Первенец Меган Маркл и принца Гарри должен появиться на свет весной 2019 года.-0-