Лукашенко и Путин побывали на малой родине белорусского Президента

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства пригласил российского лидера посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района. Александр Лукашенко и Владимир Путин осмотрели дом, где рос будущий белорусский Президент. Вместе они прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами.

Побывали и на Трофимовой кринице, с которой Александра Лукашенко связывают не только теплые воспоминания из детства, но и семейная история: в свое время источник обустроил дед Президента - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место. И сам глава государства приложил немалые усилия, чтобы сохранить и сделать это место еще краше.

Специально для высокого гостя Президент провел экскурсию по облагороженной территории криницы. Вместе с Владимиром Путиным они выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной.

Особый антураж воспоминаниям и экскурсии по малой родине белорусского лидера придал и транспорт, на котором передвигались президенты. Вместо традиционного для глав государств авто представительского класса был выбран модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. Обошлись и без помощи водителя - Александр Лукашенко лично сел за руль.

В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Владимира Путина угощения, которые подавались в родном доме Президента Беларуси. Блины и драники из печи пробовали с пылу с жару. Блюда белорусской кухни были и в меню основного обеда глав государств.-0-