Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью военных при крушении самолета в Алжире

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике, народу этой страны, а также родным и близким погибших при крушении военного самолета. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Республике Беларусь с большой печалью восприняли сообщение о гибели военнослужащих в результате крушения самолета Военно-воздушных сил Алжира в провинции Блида. Это тяжелая утрата для вашей страны", - говорится в соболезновании.-0-
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