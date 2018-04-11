Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью военных при крушении самолета в Алжире

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике, народу этой страны, а также родным и близким погибших при крушении военного самолета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с большой печалью восприняли сообщение о гибели военнослужащих в результате крушения самолета Военно-воздушных сил Алжира в провинции Блида. Это тяжелая утрата для вашей страны", - говорится в соболезновании.-0-