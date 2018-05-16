Завершился официальный визит Лукашенко в Таджикистан

16 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистан. Самолет главы белорусского государства вылетел из аэропорта города Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.
В аэропорту Александра Лукашенко проводил лично Эмомали Рахмон, во время краткой беседы они подвели итоги визита.
До этого Президент Таджикистана пригласил главу белорусского государства в гости в свои загородные резиденции "Варзоб" и "Такоб", расположенные в живописных горных местах недалеко от Душанбе. Александр Лукашенко осмотрел природные достопримечательности и вместе с Эмомали Рахмоном принял участие в неофициальном обеде.
Накануне во Дворце Нации прошли переговоры лидеров двух стран. Был обсужден широкий круг вопросов двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление. В их присутствии также была подписана дорожная карта сотрудничества Беларуси и Таджикистана на 2019-2020 годы и еще более десятка межгосударственных документов.
Президенты приняли участие в открытии Национальной выставки Беларуси в Таджикистане, которая стала крупнейшей подобной экспозицией за последние годы. Они осмотрели выставку и обсудили возможные направления сотрудничества в разных сферах.
Лидеры двух стран также официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссаре, которое ориентировано в том числе на рынки третьих стран.
В дни официального визита в Душанбе также состоялся бизнес-форум. Помимо деловых кругов Беларуси и Таджикистана в нем приняли участие бизнесмены из Афганистана, Узбекистана, Пакистана и Казахстана.
Кроме того, в столице Таджикистана Душанбе и регионах страны проходят Дни белорусской культуры и кино.-0-
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