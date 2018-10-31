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От конфликта в Украине до отношений России и Запада - что обсуждали на основной дискуссии МКБ в Минске

Президент 31.10.2018 | 19:56
Мюнхенская конференция по безопасности Новости темы Мюнхенская конференция по безопасности
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31 октября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Официальный старт в Минске встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности был дан 31 октября. Участие в форуме принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

На открытие форума во Дворец Независимости прибыли руководители государств, видные политические деятели, представители международных организаций и академического сообщества, руководители спецслужб и эксперты по вопросам безопасности.

Перед началом дискуссии перед участниками конференции выступил глава белорусского государства. Он представил позицию страны касательно существующих проблем в сфере безопасности, которые волнуют европейский регион и мир в целом, причин их появления и возможных путей разрешения конфликтов.

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"Актуальность этой темы подтверждает и впечатляющий состав участников конференции, и перечень обсуждаемых проблем, в котором нашли отражение наиболее острые для нашего региона болевые точки: от разногласий по линии Восток-Запад до конфликта в Украине", - сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что решение украинского конфликта - это ключевой вопрос безопасности в Европе, без его урегулирования мир на континенте будет оставаться под угрозой. Александр Лукашенко озвучил конкретные предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины, отметив, что Беларусь готова внести в это свой конкретный вклад.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение. Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии, но времени почти не осталось", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также рассказал участникам встречи о развитии отношений между Беларусью и Европой, проблемах, которые волнуют белорусскую сторону в этом вопросе.

Затем белорусский Президент ответил на вопросы председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера по тематике форума, после чего началась дискуссионная сессия "Отношения Восток-Запад". Мероприятие прошло по правилам "Чатем-хаус": присутствующие журналисты могли свободно использовать всю услышанную информацию, но при этом не разглашать личности выступающих и не цитировать их напрямую.

Главное внимание участники конференции уделили региональным конфликтам, угрозам стабильности в Европе и взаимоотношениям России с Европой и США.

Подчеркивалось, что вооруженный конфликт в Украине - это огромная угроза для региональной безопасности. Диалог по этой проблематике должен стать основой мира, ведь только так можно добиться позитивных результатов.

Один из выступающих охарактеризовал происходящее в Донбассе межгосударственным конфликтом, который продлевается искусственно, и не разделил прозвучавшие ранее у некоторых экспертов слова фатализма касательно этого конфликта. При этом им отмечена необходимость соблюдения минских договоренностей, также было предложено при участии ОБСЕ и ООН разработать план их поэтапной реализации.

Во время конференции затрагивалась тема размещения в Польше военной базы США, заявления американского президента о выходе страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эти слова, признался один из политиков, стали сюрпризом для многих стран.

Что касается развития отношений между Россией и Европой, то, по мнению некоторых участников, они находятся в глубоком кризисе - реальное сотрудничество сведено к минимуму, как во времена холодной войны. Нынешнее противостояние, отмечали они, было создано искусственно и не отражает реальную военно-политическую ситуацию. Поэтому и отсутствуют предпосылки для полноценного военного конфликта.

Речь также шла о консолидации стран внутри самого Европейского союза. Возможный выход государств из ЕС только ослабит само объединение и еще больше усугубит положение дел в регионе, подчеркивали выступающие.

В завершение сессии участники резюмировали, что только сообща можно решать все существующие проблемы нынешнего века - от экономических споров до борьбы с терроризмом. Главный вопрос в том, чтобы определить истинные причины возникновения конфликтов и угроз безопасности и принять действенные меры для укрепления доверия между ключевыми геополитическими игроками и в целом всеми государствами. Чтобы найти приемлемое для всех решение, страны и используют такие площадки, как Мюнхенская конференция по безопасности.-0-

Фото Юрия Орешкина

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