Саммит СНГ, встреча с Рахмоном, тракторы и виноградники - завершился визит Лукашенко в Таджикистан

29 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Завершился рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистан. Самолет главы государства вылетел из аэропорта города Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

В аэропорту белорусского лидера провожал лично Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Главы государств еще раз пообщались в аэропорту, подвели итоги визита, который прошел не только под знаком интеграции и многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, но и двустороннего белорусско-таджикского взаимодействия.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились об ускорении реализации всех прежних договоренностей, в первую очередь тех, которые были достигнуты во время официального визита белорусского лидера в Таджикистан в мае этого года. Глава белорусского государства поблагодарил таджикскую сторону за радушие и теплоту, подтвердил готовность Беларуси принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана.

Один из пунктов этого плана - совместное сборочное производство тракторной техники в городе Гиссар. Как и было обещано немногим более четырех месяцев назад, главы государств лично приехали проконтролировать, как выполняются их поручения. Президенты остались удовлетворены увиденным и обсудили в Гиссаре дальнейшие планы по развитию промышленной кооперации на площадках в Таджикистане.

Одним из пунктов двусторонней программы стало посещение виноградных хозяйств "Боги сомон" и "Ватан" в Турсунзадевском районе. Президенты продегустировали виноград разных сортов и даже поучаствовали в сборе урожая, а также продолжили неформальное общение.

Как сообщалось, накануне Александр Лукашенко в Душанбе принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. В узком формате президенты обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в рамках Содружества, наметили дату и место своей следующей встречи. Она состоится 11 октября 2019 года в Ашхабаде. На расширенном заседании рассмотрены документы, регламентирующие политическое взаимодействие, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной области, в сфере обеспечения безопасности, а также ряд проектов, направленных на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.-0-