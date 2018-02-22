Совершенствование медицинского обслуживания в Минске

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома рассказал о том, что сделано для развития и улучшения качества столичного здравоохранения в 2017 году, и поделился планами и проектами на 2018 год.
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Руководитель пресс-центра: Криставчук Светлана Алексеевна
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