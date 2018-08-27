Ожившая история, танки, бег: Минск 7-9 сентября отпразднует День города

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут в Минске с 7 по 9 сентября. Об этом сообщила начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова сегодня на оперативном совещании в городской мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году Минск отмечает 951-летие. Традиционно откроют праздничные мероприятия подведение итогов конкурса "Лучший по профессии" и концерт мастеров искусств в Республиканском дворце культуры профсоюзов. В городской ратуше будут чествовать минчан, которые активно помогают в охране правопорядка. Пройдут пленэр, фотовыставка, почетная Вахта памяти.

Основные торжества начнутся 8 сентября: возложение цветов к обелиску "Минск - город-герой", церемония вручения наград "Минчанин года", концертная программа в городском Дворце культуры и еще десятки развлекательных программ на главных площадках столицы и в микрорайонах.

Военно-исторический фестиваль "Менск старажытны" на поляне у пересечения проспектов Победителей и Машерова 8-9 сентября перенесет гостей и участников во времена рыцарей и викингов, наполеоновских войн и Первой и Второй мировых, в Древний Рим и даже эпоху палеолита.

Утро 8 сентября на площадке Дворца спорта начнется с городского физкультурно-спортивного праздника, а после обеда здесь состоится Международный турнир по силовому экстриму. Весь день будет шумно от музыки и бойкой торговли на праздничной ярмарке. В акватории Свислочи посоревнуются байдарочники и мастера парусного спорта, а на спасательной станции ОСВОДа на Комсомольском озере состоится марафонский заплыв.

В тот же день в Парке экстремальных видов спорта запланирован молодежный фестиваль, территория Верхнего города станет площадкой проекта "Минск - город красоты", а в концертном зале "Верхний город" сразу 9 пар торжественно свяжут себя узами брака.

Завершит программу 8 сентября музыкально-пиротехническое шоу в 23.00 в районе Дворца спорта.

Новый памятный знак - "Белорусам - героям космоса" - появится в Минске 9 сентября. Самым массовым мероприятием этого дня обещает стать Минский полумарафон с его благотворительными забегами. Тысячи минчан и гостей столицы соберет музейно-парковый комплекс "Победа", который станет площадкой для поклонников игры World of Tanks, любителей военной истории, музыки и просто всех желающих увлекательно провести время всей семьей. Здесь пройдет День танкиста.

С более подробной программой каждого из мероприятий можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.-0-