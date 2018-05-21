Пострадавшие в ДТП под Каменцем украинские подростки идут на поправку

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Украинские подростки, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, идут на поправку, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко.

Авария, в которой пострадали школьники из Сумской области, произошла утром 13 мая на трассе Р98. Микроавтобус Renault Master врезался в погрузчик "Амкадор". В результате 12-летний мальчик погиб на месте происшествия. Еще шесть подростков были госпитализированы в Каменецкую райбольницу, а оттуда транспортированы в Брестскую областную больницу. Двух пострадавших 15 мая медики перевели в нейрохирургическое отделение. На следующий день еще одного подростка поместили на лечение в ЛОР-отделение, второго - в хирургическое отделение.

"Ребята идут на поправку, динамика положительная. В травматологию перевели пятого мальчика 2004 года рождения. Его состояние средней степени тяжести. В реанимации остается парень, которого прооперировали в Каменце. Его состояние также улучшилось, его сняли с искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое, но динамика положительная", - отметил Вячеслав Гавриленко. Он подчеркнул, что белорусские медики оказывают украинским детям всестороннюю помощь.-0-