Прокуратура Минска помогла ветерану получить наследство

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска помогла участнику, ветерану, кавалеру ордена Отечественной войны II степени получить право принять наследство умершей племянницы. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Престарелая женщина не согласилась с решением суда, по которому наследство, в том числе однокомнатная квартира в Минске, после смерти племянницы было признано выморочным. То есть перешло к административно-территориальной единице. Она обратилась к прокурору города Минска Сергею Хмаруку на личном приеме.
Прокуратура изучила доводы заявительницы и принесла протесты в порядке надзора. Основанием послужило то, что суд, отказывая в удовлетворении требований женщины и признавая причины пропуска срока для принятия наследства неуважительными, не учел некоторые факты. В частности, те обстоятельства, которые объективно препятствовали ей своевременно реализовать свое право: возраст, состояние здоровья, проживание в другом населенном пункте, отсутствие стационарной и мобильной телефонной связи. Местный исполнительный и распорядительный орган не принял достаточных мер, чтобы установить возможных наследников.
Протесты прокурора были удовлетворены, ранее вынесенные судебные решения отменены, а гражданское дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По итогам его повторного рассмотрения нарушенные права женщины восстановлены в полном объеме.-0-
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