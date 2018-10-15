Патриарх Кирилл о встрече с Лукашенко: это согласие сторон в обсуждении самых важных вопросов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал свою встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко симфоническим взаимодействием. Об ее итогах он рассказал во время встречи главы государства с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы о многом говорили: и о том, что касается наших стран, народов, нашей церкви, о международной ситуации. Я могу с глубочайшим удовлетворением засвидетельствовать не просто высокий уровень согласия, а согласие сторон в обсуждении самых важных вопросов", - сказал патриарх.

По его словам, это говорит о том, что церковь, связанная с народом, не может мыслить иначе, чем мыслят люди. "Церковь обязана быть учителем, но одновременно она основывает свою деятельность на народных чаяниях, на том, как народ понимает то, что происходит в мире. Вот так же действуют и всякие разумные правительства. И когда позиции церкви и правительства совпадают, то это мы называем гармоничным, симфоническим взаимодействие церкви и государства", - отметил владыка.

"То, что сегодня состоялось до нашей встречи, продолжительная беседа Патриарха с Президентом Республики Беларусь, как раз можно описать этим термином – симфоническое взаимодействие. Думаю, полезное для обеих сторон", - добавил патриарх Кирилл.-0-