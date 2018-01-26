26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Спасательная группа по поиску пропавших на Эльбрусе белорусских альпинистов усилена. Такая информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии, сообщает БЕЛТА.
Сегодня утром поисково-спасательные работы по поиску группы из двух человек на восточной стороне горы Эльбрус были возобновлены. "На месте происшествия работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 10 человек личного состава и три единицы техники", - говорится в сообщении.
Ранее спасательные работы проводили 8 человек личного состава и одна единица техники.
Как сообщалось, два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь. Информация о том, что белорусские альпинисты с 17 января не выходят на связь, поступило в МЧС России утром 25 января. Туристическая группа из двух человек не зарегистрирована.-0-
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