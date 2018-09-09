Александр Богданович получил статус звездного посла II Европейских игр

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Олимпийских игр 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович стал "Звездным послом II Европейских игр 2019 года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

Александр Богданович подчеркнул, что для него большая честь получить этот статус. "С удовольствием буду популяризировать масштабные соревнования, которые пройдут в Минске в 2019 году, и приложу все усилия, чтобы выполнить задачи звездного посла. Уверен, что спортивный форум будет представительным и пройдет успешно", - сказал он.

Вручил сертификат Александру Богдановичу заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов. Он выразил уверенность, что выдающийся спортсмен будет продвигать игры не только в спортивном мире, так как является депутатом парламента. Он использует максимум возможностей, чтобы Европейские игры стали еще более узнаваемыми и яркими.

Среди приоритетных задач проекта "Звездные послы II Европейских игр" продвижение и формирование положительного имиджа игр 2019 года в Беларуси и за ее пределами, стимулирование интереса жителей республики и мировой общественности к мультиспортивному событию. Немаловажна и популяризация видов спорта, включенных в программу форума.

В число звездных послов войдут выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры республики и зарубежных стран. Первым обладателем высокого титула стала выдающаяся спортсменка, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, Герой Беларуси Дарья Домрачева. К команде также присоединились известные цирковые дрессировщики, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.-0-

Фото официального сайта Европейских игр