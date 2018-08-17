Александра Саснович и Вера Лапко победили на старте квалификации турнира в Нью-Хейвене

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки победили в первом круге квалификации турнира категории "Премьер" в американском Нью-Хейвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) взяла верх над шведской теннисисткой Юханной Ларссон (83) - 7:6 (8:6), 6:3.

Вера Лапко (66) также в двух сетах уверенно переиграла американку Эмину Бенкас (279) - 6:4, 6:1.

Чтобы пробиться в основную сетку соревнований с призовым фондом $776 тыс., нужно преодолеть два квалификационных барьера.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (34) уже одержала три победы на турнире в Цинциннати и в борьбе за выход в полуфинал сыграет с американкой Мэдисон Киз (13).-0-