Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира и стала четвертьфиналисткой Кубка Кремля

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (31-й номер мирового рейтинга) стала четвертьфиналисткой Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала Александра Саснович обыграла десятую ракетку планеты Кики Бертенс из Нидерландов - 6:3, 4:6, 6:3.

На старте соревнований в Москве Александра Саснович переиграла в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску (25) - 6:3, 6:4. В борьбе за выход в полуфинал белоруска сыграет с победительницей встречи между представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (38) и британкой Йоханной Контой (44).-0-