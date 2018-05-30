Александра Саснович вышла в 1/16 парного разряда "Ролан Гаррос"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин пробились в 1/16 финала парного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче белорусско-китайский дуэт встречался с румынкой Аной Богдан и украинкой Ольгой Савчук и победили - 6:3, 3:6, 6:1.

В четверг, 31 мая, Александра Саснович (55-й номер мирового рейтинга) во втором раунде одиночного разряда сыграет с голландской теннисисткой Кики Бертенс (22), которая на старте обыграла еще одну белоруску Арину Соболенко (48).-0-