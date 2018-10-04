Алексей Бага назвал стартовый состав БАТЭ на матч с ПАОКом в Лиге Европы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага назвал стартовый состав на домашний матч с греческим ПАОКом во втором туре группового этапа футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме на поле "Борисов-Арены" у хозяев выйдут: Щербицкий; Риос, Поляков, Филипенко, Володько, Бага, Яблонский, Драгун, Иванич, Туоминен, Стасевич (капитан команды). В запасе остались: Чичкан; Березкин, Глеб, Скавыш, Волков, Гордейчук, Мукам.

Игра начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В другом сегодняшнем поединке группы L лондонский "Челси" примет на своем поле венгерский "Види" из Секешфехервара. В первый игровой день 20 сентября футболисты БАТЭ обыграли в Будапеште "Види" - 2:0, а "Челси" в Салониках одолел ПАОК с минимальным перевесом 1:0.-0-