Аргентинцы победили итальянцев, дубль Роналду помог португальцам одолеть футболистов Египта

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Аргентины, несмотря на отсутствие Лионеля Месси, уверенно победили команду Италии в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спарринге, проходившем в английском Манчестере, аргентинцы имели преимущество на протяжении всего игрового времени. В конце первого тайма счет мог открыть Гонсало Игуаин, но его партнер по туринскому "Ювентусу" опытнейший голкипер итальянцев Джанлуиджи Буффон отразил угрозу. И все же в конце второй половины встречи и он не смог спасти свою команду. Сначала, на 75-й минуте первый гол забил полузащитник миланского "Интера" Эвер Банега, а еще через 10 минут окончательный результат установил Мануэль Лансини - 2:0.

Чемпионы мира немецкие футболисты в Дюссельдорфе сыграли вничью с испанцами - 1:1. Гости в первом тайме полностью владели инициативой и уже на 6-й минуте Морено Родриго поразил ворота тер Штегена. До перерыва испанцы могли отличиться еще не раз, но немецкий голкипер "Барсы" больше не ошибался. Ближе к перерыву хозяева отодвинули игру от своих ворот, и на 35-й минуте их капитан Томас Мюллер эффектным дальним ударом восстановил равновесие в счете. Во втором тайме хозяева заиграли гораздо сильнее, а испанцы больше рассчитывали на быстрые контратаки, но забитых мячей больше не было.

Действующие чемпионы Европы португальцы в швейцарском Цюрихе уступали египтянам после гола лучшего бомбардира английской премьер-лиги Мохамеда Салаха почти до самого финального свистка. Однако уже в компенсированное время второго тайма свое веское слово сказал лидер португальской сборной Криштиану Роналду, который в течение двух минут оформил голевой дубль и принес волевую победу своей команде - 2:1.

В Амстердаме футболисты Нидерландов под началом нового наставника Рональда Кумана на смогли порадовать своих болельщиков красивой игрой, уступив англичанам 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Джесси Лингард, отличившийся на исходе часа игрового времени.

Сборная Франции в Париже выигрывала у колумбийцев 2:0 в середине первого тайма, но не удержала преимущества, проиграв со счетом 2:3.

Футболисты Словении, с которыми 27 марта сыграют белорусы, крупно уступили в Клагенфурте австрийцам - 0:3.

Результаты других товарищеских встреч: Россия - Бразилия - 0:3, Венгрия - Казахстан - 2:3, Украина - Саудовская Аравия - 1:1, Польша - Нигерия - 0:1, Перу - Хорватия 2:0, Мексика - Исландия - 3:0.-0-