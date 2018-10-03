3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки мира в сентябре. Информация об этом размещена на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА.

В прошлом месяце Арина Соболенко выиграла турнир категории "Премьер" в китайском Ухане и сейчас занимает 16-е место в мировом рейтинге.

Кроме белоруски на звание лучшей теннисистки первого осеннего месяца претендуют шестая ракетка планеты японка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова, занимающая 7-е место в мировом рейтинге.-0-

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