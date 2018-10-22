Арина Соболенко поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделю назад Арина Соболенко была 15-й, а сейчас поднялась на 3 позиции, имея 3145 очков. Александра Саснович находится на 30-й строке (1570 очков), Виктория Азаренко занимает 53-е место (1051), у Веры Лапко 65-я позиция (896).

Впереди по-прежнему румынка Симона Халеп (6921), второй идет немка Ангелика Кербер (5375), на третьем месте датская теннисистка Каролин Возняцки (5086).-0-