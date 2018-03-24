Белорусские биатлонисты стартуют в гонках преследования финального этапа КМ в Тюмени

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты примут участие в заключительных в сезоне гонках преследования на девятом этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В программе соревнований сегодня два старта. Первыми в борьбу за победу вступят мужчины, которым в 15.00 предстоит гонка на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Из белорусских биатлонистов в соревнованиях примут участие Сергей Бочарников, Максим Воробей и Антон Смольский. В зачете Кубка мира в гонках преследования лидирует француз Мартен Фуркад (336 очков), на 26 баллов отстает от него норвежец Йоханнес Бё, россиянин Антон Шипулин расположился на третьей строке рейтинга - 227 очков.

В женской части программы под первым номером после победы накануне в спринте на дистанцию в 10 км уйдет Дарья Домрачева. Через 1,2 сек. за четырехкратной олимпийской чемпионкой побежит финка Кайса Мякяряйнен, а спустя 33,3 секунды норвежка Тириль Экхофф. На старт также выйдут белоруски Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Надежда Скардино. Начало - в 17.00.

В зачете Кубка мира в этой дисциплине лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии (263 балла), которая также претендует на Большой хрустальный глобус по итогам сезона. Дарья Домрачева в зачете гонок преследования располагается на пятом месте (194 очка). Выше белоруски Кайса Мякяряйнен (220 баллов), немка Лаура Дальмайер (223) и итальянка Доротея Вирер (239).

Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции гонок из Тюмени.-0-