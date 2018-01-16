Белорусские гандболисты проиграли французам на чемпионате Европы в Хорватии

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси поражением завершили первый этап чемпионата Европы в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Порече в заключительном матче предварительной группы В белорусы оказали достойное сопротивление действующим чемпионам мира французам. В середине первой половины игры подопечные Юрия Шевцова даже лидировали, но на перерыв ушли, уступая 3 гола - 11:14. Во втором тайме французы заиграли гораздо активнее и выиграли в итоге со счетом 32:25.

Позже в этом квартете состоится еще один поединок, в котором сборная Норвегии сыграет с Австрией. В стартовом туре белорусы обыграли австрийцев - 27:26, а затем уступили норвежцам - 28:33.

Турнирное положение: Франция - 6 очков (3 матча), Норвегия - 2 (2), Беларусь - 2 (3), Австрия - 0 (2).

Еще в двух квартетах встречи заключительного тура пройдут 17 января:

С - Германия - Македония, Черногория - Словения. Положение после двух игровых дней: Македония - 4, Германия - 3, Словения - 1, Черногория - 0.

D - Испания - Дания, Чехия - Венгрия. Положение после двух игровых дней: Испания - 4, Дания - 2, Чехия - 2, Венгрия - 0.

Во второй этап континентального первенства выйдут по три лучшие команды из четырех групп.-0-