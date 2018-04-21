Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации со Словакией

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси вышли вперед в домашнем матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Словакии - 1-0, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом одиночном поединке на корте "Чижовка-Арены" Александра Саснович (56-е место в рейтинге WTA) победила Яну Чепелову (116), которая заменила первую ракетку словачек Анну Каролину Шмидлову (84) - 7:6 (8:6), 7:5.
В следующем поединке нынешний лидер белорусской сборной Арина Соболенко (47) встречается со вторым номером команды гостей Викторией Кужмовой (106).
Телеканал "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию из "Чижовка-Арены".-0-
Фото Дениса Костюченко.
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