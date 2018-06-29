29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейбольные клубы узнали соперников в еврокубках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) состоялась жеребьевка турниров. В квалификации Лиги чемпионов солигорский "Шахтер" встретится в первом раунде с волейболистами "Франкфурта" из Германии. Немецкий клуб занял в национальном чемпионате третье место, также "Франкфурт" является финалистом Кубка ЕКВ 2017 года.

Всего в главном клубном турнире три этапа отбора, две лучшие команды получат путевку в групповую стадию. В основном раунде женской Лиги чемпионов выступит "Минчанка", которая удачно выступила в Кубке ЕКВ в прошлом сезоне и получила право сыграть с лучшими клубами Европы. Соперников по группе белорусские волейболистки узнают в ноябре.

Волейболистки "Минчанки" выступят в основном раунде Лиги чемпионов Чемпионки Беларуси будут принимать своих соперников в самом престижном еврокубковом турнире в спорткомоплексе "Уручье". Матчи начнутся с 20 ноября. Белорусская волейбольная команда впервые сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.

В Кубке вызова в сезоне-2018/2019 попробует свои силы минский "Строитель", который стартует с 1/16 финала. Соперником белорусской команды станет победитель 2-го отборочного тура в противостоянии португальского "Лиссабона" и клуба "Фентанж" из Люксембурга.-0-