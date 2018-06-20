Белорусский хоккеист Артем Демков продолжит карьеру в Словакии

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Артем Демков продолжит карьеру в словацком "Зволене", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Нападающий национальной сборной Беларуси в минувшем регулярном сезоне белорусской экстралиги набрал 55 (20+35) очков в 42 играх и стал лучшим бомбардиром солигорского "Шахтера". В плей-офф на счету Артема 15 (6+9) баллов в девяти поединках. На чемпионате мира в Дании в мае он принимал участие в шести матчах. Демков в Континентальной хоккейной лиге выступал за "Динамо-Минск" и "Сочи", в клубах Американской хоккейной лиги и немецкой DEL-лиги.

В прошлом хоккейном сезоне "Зволен" в регулярном чемпионате Словакии занял второе место. Плей-офф команда завершила на стадии полуфинала, уступив в серии 2:4 серебряному призеру "Дукле" из Тренчина.-0-