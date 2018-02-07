БГК им. Мешкова в одиннадцатом туре Лиги чемпионов сыграет дома против "Ольборга"

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня в домашнем матче Лиги чемпионов сыграет против датского "Ольборга", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В выездном поединке БГК выиграл у соперников из Дании со счетом 23:20. Победные цели стоят перед "мешковцами" и в домашнем матче. Эту встречу рассудят немецкие арбитры Фабиан Баумгарт и Саша Вильд. Начало игры в 20.00. Ее своим зрителям планирует показать телеканал "Беларусь 5".

После десяти туров Брестский гандбольный клуб с семью очками занимает в турнирной таблице шестое место. "Ольборг" является аутсайдером группы В. В активе датчан четыре очка. По словам главного тренера БГК Сергея Бебешко, последнее место "Ольборга" не говорит о слабости команды. Это скандинавы доказали, обыграв дома грозный венгерский "Веспрем".

В группе В сегодня матч одиннадцатого тура также проведут немецкий "Киль" и "Веспрем". Остальные представители октета сыграют 11 февраля. Так, словенский "Целе" примет на своей арене лидера - французский "Пари Сен-Жермен", польский "Виве" отправится в гости к немецкому "Фленсбургу".-0-