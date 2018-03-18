Биатлонисты Норвегии выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Холменколлене, белорусы - 8-е

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужской эстафетной гонкой в норвежском Холменколлене завершился 8-й, предпоследний этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Норвегии

Победителями эстафеты 4х7,5 км стали биатлонисты Норвегии, показав результат 1 ч. 13 мин. 13,7 сек. Второе место заняла команда Австрии (+50,3 сек.), третьей финишировала сборная России (+56,9 сек.).

Белорусские биатлонисты Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елётнов заняли 8-е место (+2 мин. 10,4 сек.).

Роман Елётнов

На этом кубковом этапе в активе белорусской команды две награды Дарьи Домрачевой, которая завоевала серебро в спринте и выиграла гонку преследования.

Заключительный этап Кубка мира пройдет 22-25 марта в российской Тюмени. В его программе 6 гонок: спринтерские, преследования и масс-старты у женщин и мужчин.-0-

Фото Дениса Костюченко