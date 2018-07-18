Болельщики выбрали игроков символической сборной ЧМ-2018

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам чемпионата мира по футболу 2018 года болельщики сформировали символическую сборную мундиаля. Голосование проходило на сайте ФИФА (Международной федерации футбола).

В нападении у "команды мечты" играют нынешний чемпион мира Килиан Мбаппе, легендарный португалец Криштиану Роналду и лучший бомбардир мундиаля англичанин Гарри Кейн.

На ворота болельщики поставили бельгийца Тибо Куртуа - обладателя "золотой перчатки" ЧМ-2018. Голкипер провел на чемпионате мира в России 7 матчей, в которых пропустил всего 6 голов и совершил 27 сэйвов.

В защите у символической сборной - француз Рафаэль Варан, уругваец Диего Годин, бразильцы Тиагу Силва и Марсело Виейра.

Полузащитниками "команды мечты" стали лучший игрок чемпионата, капитан команды Хорватии Лука Модрич, игрок "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, а также бельгиец Кевин де Брейне.

Британское издание The Guardian предложило свою версию символической сборной, в которую вошли Тибо Куртуа (Бельгия), Диего Годин (Уругвай), Шиме Врсалько, Домагой Вида (оба - Хорватия), Лукас Эрнандес (Франция), Кевин Де Брейне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Денис Черышев (Россия), Эден Азар (Бельгия), Иван Перишич (Хорватия), Килиан Мбаппе (Франция).-0-