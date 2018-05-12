Брестское "Динамо" обыграло "Витебск" в футбольном чемпионате Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" победили "Витебск" в домашнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это была первая игра брестчан после отставки их главного тренера чеха Радослава Латала, которого пока заменил Сергей Ковальчук. Под его началом динамовцы сыграли в атакующей манере и порадовали своих болельщиков викторией со счетом 3:1.

Результаты других встреч 7-го тура: "Смолевичи" - "Днепр" (Могилев) - 2:1, "Гомель" - "Торпедо-БелАЗ" - 0:0, "Минск" - "Слуцк" - 0:2.

Еще 3 игры пройдут 13 мая: БАТЭ (Борисов) - "Торпедо" (Минск), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район), "Неман" (Гродно) - "Городея". В последнем матче этого тура дебютант высшей лиги минский "Луч" 14 мая примет столичное "Динамо".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 18 очков (6 матчей), "Динамо" (Минск) - 14 (6), "Слуцк" - 14 (7), "Торпедо-БелАЗ" - 12 (7).-0-