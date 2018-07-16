Брестское "Динамо" уступило "Шахтеру" в матче чемпионата Беларуси

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" проиграли солигорскому "Шахтеру" 1:3 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Аргентинский футболист Диего Марадона до матча

Встреча, на которой присутствовал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, получилась очень интересной и напряженной. В первом тайме хозяева провели много атак, главным конструктором которых был Артем Милевский. Он несколько раз выводил на ударную позицию Джоэля Фамейе, но тот не смог переиграть голкипера Андрея Климовича. Зато это удалось сделать Павлу Савицкому, который на 25-й минуте игры замкнул фланговую передачу - 1:0. Для Павла это 9-й гол, и он единолично возглавил бомбардирскую гонку первенства страны. Пропустив мяч, гости стали действовать активнее, и на 32-й минуте Игорь Кузьменок восстановил равновесие после подачи углового удара. Во втором тайме брестчане сразу пошли вперед, и снова Милевский выдал отличный пас на Фамейе, и вновь на высоте был Климович. А на 65-й минуте динамовцы нарушили правила в своей штрафной площади, и пенальти реализовал Элис Бакай - 2:1 в пользу "Шахтера". В оставшееся время хозяева приложили максимум усилий, чтобы отыграться, создавали опасные моменты, но реализовать их не смогли. Более того, на 86-й минуте динамовцы грубо ошиблись в центре поля, и Денис Лаптев убежал к воротам Александра Гутора и ударом в ближний угол застал голкипера врасплох - 3:1.

Результаты других матчей 16-го тура: "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов) - 2:3, "Витебск" - "Неман" (Гродно) - 5:1, "Днепр" (Могилев) - "Городея" - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Минск" - "Луч" (Минск) - 3:1, "Слуцк" - "Гомель" - 0:1.

Поединок жодинского "Торпедо-БелАЗа" и минского "Динамо" перенесен на 26 сентября.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 41 очко (16 матчей), "Динамо" (Минск) - 34 (15), "Витебск" 34 (16), "Шахтер" - 32 (16).

Матчи 17-го тура пройдут 20-23 июля.-0-