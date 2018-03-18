Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Домрачева заняла первое место в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

На дистанции в 12,5 км четырехкратная олимпийская чемпионка допустила два промаха, но показала хороший ход по дистанции и победила - 30 мин. 37,4 сек. (1+0+1+0). Занявшая второе место лидер общего зачета Анастасия Кузьмина из Словакии отстала от белоруски на 9,2 секунды (0+2+2+0). Бронзовым призером стала американка Сьюзанн Данкли - +29,5 сек. (1+0+1+0).

Анастасия Кузьмина

Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина и Сьюзанн Данкли

Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева и Сьюзанн Данкли

Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева и Сьюзанн Данкли

В гонке преследования приняла участие еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино, которая заняла 12 место - +56,1 сек. (0+1+0+0).

Надежда Скардино и Лаура Дальмайер

Во время гонки

Во время гонки

После Олимпийских игр в Пхенчхане, где Дарье Домрачевой удалось стать чемпионкой в эстафете и занять второе место в масс-старте, она успешно выступает в Кубке мира. На седьмом этапе в Контиолахти она победила в спринте, а на восьмом стала лучшей в гонке преследования. В общем зачете Кубка мира лидер белорусской сборной занимает третье место.

Лукашенко поздравил Домрачеву с победой на этапе Кубка мира в Холменколлене "Это была красивая, впечатляющая, а главное - обнадеживающая гонка. Желаю тебе так же уверенно и ярко провести завершающие старты сезона", - говорится в поздравлении.

Восьмой этап Кубка мира в Норвегии завершится сегодня мужской эстафетой, которая начнется в 16.45 по белорусскому времени. В составе сборной Беларуси выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елётнов.

Дарья Домрачева

Заключительный девятый этап Кубка мира пройдет с 22 по 25 марта. -0-

Фото Дениса Костюченко.