Дарья Домрачева заняла шестое место в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева заняла шестое место в гонке с массового старта на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска шла лидером первую часть гонки на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Трехкратная олимпийская чемпионка уверенно провела стрельбу лежа, а на первой "стойке" допустила один промах. В итоге Дарья Домрачева отправилась на штрафной круг и вернулась на основную трассу уже в группе лидеров, в которой оказались немка Лаура Дальмайер, финка Кайса Мякяряйнен и Розанна Кроуфорд из Канады. На заключительном огневом рубеже представительницы Германии, Финляндии и Беларуси допустили промахи, тогда как Розанна Кроуфорд была точна. На заключительном отрезке перед финишем канадка значительно сбавила в скорости, чем и воспользовалась Кайса Мякяряйнен, победившая впервые в сезоне - 34 мин. 05,6 сек. (1+0+0+1). Второе место заняла Лаура Дальмайер - +0,8 сек. (1+0+0+1). Бронзовая награда у чешки Вероники Витковой - + 4,6 сек. (1+0+1+0). Дарья Домрачева финишировала шестой - +23,7 сек. (0+0+1+2).

Белоруска Ирина Кривко расположилась на 14-й позиции итогового протокола - + 53,9 сек. (0+0+0+1). Надежда Скардино заняла 16 место - +1 мин. 06,7 сек. (0+0+1+0).

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце с 18 по 21 января.-0-