Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трехкратная олимпийская чемпионка стартовала четвертой, но уже после первого огневого рубежа вышла на лидирующие позиции. Промах на второй "лежке" не повлиял на место в группе претендентов на награды белоруски. Отлично Дарья Домрачева справилась со стрельбой на третьем огневом рубеже. В итоге лидер белорусской команды вела борьбу за первое место с Лаурой Дальмайер.

На четвертом огневом рубеже белоруска допустила один промах, который не позволил ей опередить немку на финише. Наоборот, белоруске пришлось вести жесткую борьбу за второе место с итальянкой Доротеей Вирер. В итоге на финише Дарья Домрачева проявила fair play, когда в пылу борьбы наступила на лыжную палку соперницы и отдала ей на финише второе место, прекратив борьбу и заняв третье место.

Дарья Домрачева проявила качества fair play в ходе гонки преследования на этапе КМ в Антхольце На финише гонки за вторую позицию трехкратная олимпийская чемпионка боролась с итальянкой Доротеей Вирер. Белоруска в пылу борьбы наступила на палку отталкивания итальянки и позволила Вирер финишировать второй, прекратив борьбу.

Домрачева: было бы нечестно бороться с Доротеей Вирер, потерявшей лыжную палку по моей вине "В финишном створе наступила на палку Доротеи Вирер, моя соперница потеряла ее, поэтому с моей стороны было бы нечестно бороться со спортсменом без лыжной палки, которая потеряна по моей вине. Я рада подиуму и смотрю вперед", - рассказала Дарья Домрачева.

Итальянская биатлонистка Вирер поблагодарила Домрачеву за возможность занять второе место "От меня многие ждали подиума дома. Я давала много интервью, испытывала стресс, но сейчас я расслаблена и хорошо чувствую себя на лыжах. Ни о чем не думала, потому что стартовала в 30 секундах от лидера, понимала, что должна стрелять чисто, но сервисмены хорошо подготовили мне лыжи", - рассказала Доротея Вирер.

Лаура Дальмайер победила с результатом - 29 мин. 45,0 сек. (1+0+0+0), серебряным призером стала Доротея Вирер - +17,3 (1+0+1+0). Третье место заняла Дарья Домрачева - +20,2 сек. (0+1+0+1).

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино, которая должная была стартовать в завершившейся гонке под 28 номером, на старт из-за недомогания не вышла. Надежда Писарева заняла 49-ю позицию - +4 мин. 57,7 сек. (1+1+0+2), Динара Алимбекова стала 50-й - +5 мин. 07,0 (2+0+1+2).

Благодаря этому успеху Дарья Домрачева в общем зачете Кубка мира переместилась на восьмую позицию - 376 очков. С 544 баллами генеральную квалификацию возглавляет финка Кайса Мякяряйнен.

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Фото Дениса Костюченко