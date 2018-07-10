10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диего Марадона прилетит в Брест 16 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе футбольного клуба "Динамо-Брест".
Команда опубликовала подробности визита председателя правления "Динамо". Самолет с легендарным аргентинцем приземлится в аэропорту Бреста 16 июля около 15.00, в 18.00 запланирована пресс-конференция в отеле "Эрмитаж", после чего Диего Марадона посетит матч чемпионата Беларуси "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск).
Как сообщалось, аргентинец Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Он будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.-0-
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