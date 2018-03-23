Домрачева: в конце сезона все силы оставляю на лыжной трассе

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце сезона все силы оставляю на лыжной трассе. Об этом сказала Дарья Домрачева после победного финиша в спринте на девятом этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева заняла первое место в спринтерской гонке на этапе КМ в Тюмени Четырехкратная олимпийская чемпионка стартовала под 50-м номером, позади основных своих конкуренток на победу. В ходе гонки на 7,5 км белоруска не допустила промахов и показала хороший ход по дистанции - 21 мин. 42,8 сек. (0+0).

Лидер белорусской сборной уверенно провела гонку, лишь после второго огневого рубежа испытала небольшие проблемы с ходом, немного уступая финке Кайсе Мякяряйнен. Однако на финише белоруска смогла отыграть у соперницы чуть более одной секунды и одержать победу.

Дарья Домрачева. Фото IBU

"В конце сезона все силы стараюсь оставлять на лыжной трассе и не отвлекаться на другие вещи. Выхожу и выкладываюсь на полную. В Тюмени была непростая гонка для меня, особенно при снежной погоде. Стараюсь и сражаюсь из последних сил. На последнем круге было очень тяжело, поэтому хотела сделать все возможное. Важно было доработать до конца, энергично толкаться, несмотря на усталость, и пересечь финиш первой", - рассказала Дарья Домрачева.

В общем зачете Кубка мира сезона-2017/2018 четырехкратная олимпийская чемпионка занимает третье место - 701 балл. Всего на 39 очков белоруску опережает финка Кайса Мякяряйнен (740), лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии - 756 баллов.-0-