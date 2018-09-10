Две награды завоевали белорусы на тестовом турнире по бадминтону к II Европейским играм

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские атлеты на тестовом турнире по бадминтону в Минске к II Европейским играм, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спорткомплексе Falcon club определили сильнейших в пяти категориях. В женском одиночном разряде посеянная под первым номером белоруска Алеся Зайцева смогла дойти до полуфинала. За выход в решающий поединок она уступила россиянке Анастасии Семеновой в трех сетах - 16:21, 21:10, 15:21 и заняла третье место. В финале Семенова проиграла француженке Мари Батомене - 23:25, 15:21.

Вторая бронзовая медаль на счету Анастасии Чернявской, которая в паре с россиянином Андреем Клименковым выступила в миксте. После победы над норвежским дуэтом Магнус Кристенсен и Натали Сивертсен - 21:17, 21:15 - Чернявская и Клименков обыграли белорусов Алексея Конаха и Кристину Силич - 21:19, 18:21, 21:17, но уступили в полуфинале украинцам Ивану Дружченко и Юлии Казариновой - 18:21, 9:21. Победителями соревнований в миксте стали Роберт Цибульски и Виктория Дабщинска, обыгравшие в финале украинцев в трех партиях.

В турнире по бадминтону во время II Европейских игр с 24 по 30 июня 2019 года примут участие 160 атлетов, которые разыграют пять комплектов наград. Соревнования состоятся в спорткомплексе Falcon club, который и проходил проверку перед крупным стартом в июне следующего года.-0-