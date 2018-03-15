Этап мировой серии турниров "Вызов этноспорта" планируется провести в Беларуси

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап мировой серии турниров "Вызов этноспорта" (под проектным названием "Вызов этноспорта Беларуси") планируется провести 30 июня 2018 года на базе одного из республиканских горнолыжных центров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил президент Всемирного общества этноспорта, координатор рабочей группы Комитета советников ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту Алексей Кыласов (Россия).

Особенностью турниров "Вызов этноспорта" является их концепция, по ней совмещаются локальные традиционные игры и мировые соревнования силачей и борцов, которые будут проводиться по правилам локальных состязаний.

Наименование турниров "Вызов этноспорта" формируется по месту проведения, локальному названию или спонсору традиционных игр. Это позволяет создать мировое продвижение локальных мероприятий и сделать их субъектами событийного туризма, открывающими новые туристические направления.

"Реализация проекта отвечает задачам по развитию программ ЮНЕСКО - по традиционным играм и спорту, поощрению культурного разнообразия, диалога культур и сохранения нематериального культурного наследия", - констатировал Алексей Кыласов.

Первый турнир мировой серии "Вызов этноспорта" состоится в Грузии во время национального праздника Гиоргоба. Он пройдет 5 мая в Кахетии и будет называться "Вызов этноспорта Грузии".-0-