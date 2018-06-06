ФИФА будет стремиться, чтобы к 2026 году футболом увлекались 60% жителей Земли

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) намерена приложить все усилия, чтобы к 2026 году футболом увлекались 60% жителей Земли. Как сообщает ТАСС, об этом заявила генеральный секретарь организации Фатма Самура на презентации проекта "Владимир - культурная столица ЧМ-2018".
"Новое руководство ФИФА имеет большие планы по развитию футбола. Мы хотим, чтобы к 2026 году 60% населения мира, а это 4 млрд человек, были так или иначе связаны с футболом. Играли в футбол, смотрели футбол или участвовали в его организации", - сказала Фатма Самура.
Фатма Самура посетила Владимир, который имеет статус культурной столицы чемпионата мира 2018 года.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.-0-
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