Фигуристы из более чем 30 стран выступят на турнире в Минске

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 фигуристов из более чем 30 стран примут участие в рейтинговом турнире Minsk-Arena Ice Star, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соревнования пройдут в белорусской столице уже в седьмой раз и станут тестовыми перед чемпионатом Европы по фигурному катанию, который "Минск-Арена" примет в январе 2019 года. Победители Minsk-Arena Ice Star будут определены в четырех категориях: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание, спортивные танцы на льду. За награды турнира, который пройдет с 18 по 21 октября, наряду с опытными мастерами поборются юниоры.
Впервые соревнования Ice Star состоялись в 2012 году, а со следующего сезона стали рейтинговым турниром Международного союза конькобежцев (ISU). Минский турнир включен в официальный календарь соревнований ISU. Главными организаторами являются Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, МКСК "Минск-Арена".-0-
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