Финская биатлонистка Мякяряйнен победила в пасьюте на этапе КМ в Тюмени, Домрачева - 4-я

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Залогом успеха для победительницы стала заключительная стрельба на четвертом огневом рубеже. Дистанцию в 10 км финка преодолела за 30 мин. 52,7 сек. (0+1+1+0). Второе место заняла Анаис Бескон - + 0,2 сек. (0+0+0+1). Бронзовым призером стала Лаура Дальмайер из Германии - + 17,5 сек. (0+0+0+1).

Лидер белорусской сборной Дарья Домрачева, стартовав первой, на протяжении большей части гонки находилась в числе лидеров, но на четвертом огневом рубеже допустила два промаха, которые не позволили ей побороться за призовое место - 35,1 сек. (1+0+0+2). Еще одна белоруска Динара Алимбекова финишировала 40-й - 3 мин. 51, 1 сек. (1+3+0+0). Две другие белоруски - Ирина Кривко и Надежда Скардино - на старт гонки преследования не вышли.

Завершится сезон Кубка мира по биатлону в Тюмени двумя масс-стартами 25 марта. В 15.00 борьбу начнут мужчины. Всерьез перед последней гонкой обострилась борьба за Большой хрустальный глобус у женщин. Анастасия Кузьмина всего на пять очков (799) опережает Кайсу Мякяряйнен (794). Дарья Домрачева располагается на третье строке рейтинга (744 очка). Старт у женщин в воскресенье состоится в 17.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию из Тюмени .-0-