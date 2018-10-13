ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка с препятствиями "Bizon Race" прошла в Логойске

С 12 по 14 октября в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск" проходят гонки с препятствиями "Bizon Race". Спортсмены соревнуются в условиях пересеченной местности с крупными формами рельефа на различных дистанциях.

Гонки Bison Race представляют собой смесь трейлового бега и кроссфита. Участник должен за минимальное время преодолеть трассу, на которой размещаются искусственные (барьеры, электрический ток, горки, гладиаторы, переноска тяжестей) и природные (овраги, болота, озера) препятствия.

Фото Андрея Покумейко