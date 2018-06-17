ФОТОРЕПОРТАЖ: Восточноевропейский кубок по дрифтингу в Минске

В аэропорту Минск-1 проходит восточноевропейский кубок по дрифтингу (EEDC).
В мире дрифта происходит унификация требований и правил. Система DEMS, отслеживающая угол заноса, траекторию и ускорение автомобиля, поможет судьям в выборе победителей. EEDC – престижное соревнование среди спортсменов из восточноевропейских стран. Это крупнейшее дрифт-событие, которое собирает максимальное количество участников и зрителей из разных стран.
Фото Андрея Покумейко
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