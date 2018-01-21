Француз Мартен Фуркад победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в мужской гонке с массового старта на 6-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 15 км победитель прошел за 40 мин. 18,6 сек., допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вслед за лидером кубкового сезона финишировали норвежцы - второе место занял Тарье Бё (+2,8 сек.; 2 промаха), третьим финишную черту пересек Эрлен Бьонтегорд (+5,1 сек.; 2).

Единственный представитель Беларуси в этой дисциплине Владимир Чепелин выступил неудачно - при семи промахах на стрельбище отстал от победителя на 4 мин. 12,2 сек. и финишировал последним из 30 участников этой гонки.

В общем зачете Кубка планеты по-прежнему лидирует Мартен Фуркад, у которого 834 очка.

В сегодняшнем женском масс-старте лучшей была белоруска Дарья Домрачева, которая сейчас занимает 5-е место в генеральной классификации, набрав 436 зачетных баллов. Лидирует финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен (592 очка), на второй позиции представительница Словакии Анастасия Кузьмина (577), третьей идет итальянка Доротея Вирер (525), на четвертом месте немка Лаура Дальмайер (490).

Дарья Домрачева победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Антхольце Удачная стрельба на заключительном огневом рубеже позволила белоруске выйти на первое место. Начало гонки для трехкратной олимпийской чемпионки Сочи получилось не столь успешным.

Кубковый этап в Антхольце стал последней проверкой сил перед Олимпийскими играми-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.-0-

Фото Дениса Костюченко.