Француз Мартен Фуркад победил в спринте на этапе КМ в Оберхофе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад победил в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель общего зачета прошлого сезона преодолел дистанцию с двумя огневыми рубежами за 25 мин. 03,3 сек. (0+0). Французу пришлось выдержать конкуренцию со стороны двух норвежских стреляющих лыжников. Эмиль Свендсен занял второе место - +8,1 сек. (0+0), Йоханнес Бё финишировал третьим - +10,2 сек. (2+0).

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который, допустив один промах при стрельбе лежа, сумел показать неплохой ход по лыжне - +1 мин. 25,5 сек. (1+0), заняв 18-е место. Белорус Дмитрий Абашев завершил выступление на 49-й строке - +2 мин. 10,8 сек. (1+0), Роман Елетнов стал 56-м - +2 мин. 26,2 сек. (1+2), Владимир Чепелин завершил гонку 63-м - +2 мин. 38,3 (1+2).

В третий день четвертого этапа Кубка мира по биатлону, 6 января, состоятся мужская и женская гонки преследования. На старт выйдут Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Сергей Бочарников.-0-