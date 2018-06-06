Футболистки сборной Беларуси отправились в Шотландию на матч квалификации ЧМ-2019

Во время матча Беларусь - Шотландия. Фото из архива АБФФ

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси отправились в шотландский Фалкирк на отборочный матч чемпионата мира - 2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под началом главного тренера белорусской команды Эдуарда Деменковца к завтрашней встрече с одним из фаворитов 2-й квалификационной группы готовились 23 игрока:

вратари - Татьяна Чистик ("Зорка-БДУ", Минск), Наталья Воскобович, Екатерина Ковальчук (обе - "Минск");

защитники - Эльвира Уразаева, Анастасия Новикова (обе - "Зорка-БДУ", Минск), Юлия Слесарчик, Маргарита Юшко (обе - "Минск"), Зарина Капустина ("Бяла-Подляска", Польша), Ксения Кубичная, Валерия Карачун, Екатерина Луцкевич, Анна Козюпа, Кристина Киянка (все - РГУОР, Минск);

полузащитники - Анастасия Линник, Анастасия Шлапакова (обе - РГУОР, Минск), Полина Шатиленя, Анастасия Шуппо (обе - "Минск"), Анастасия Харланова ("Лодзь", Польша), Анастасия-Гражина Щербаченя ("Пярну", Эстония), Любовь Гудченко ("Гинтра Университетас", Литва);

нападающие - Виктория Казакевич ("Зорка-БДУ", Минск), Карина Ольховик (РГУОР, Минск), Юлия Дубень ("Минск").

В первом круге отборочного турнира белоруски принимали шотландок в Минске и уступили с результатом 1:2. Кроме того, сборная Беларуси обменялась домашними победами с командой Албании с одинаковым счетом 1:0, а также потерпела два гостевых поражения от команд Польши (1:4) и Швейцарии (0:3). Два заключительных матча квалификации ЧМ-2019 белорусские футболистки проведут на своем поле: 12 июня - со Швейцарией, 31 августа - с Польшей.

Положение команд в группе 2 сейчас таково: Швейцария - 15 очков (5 матчей), Шотландия - 9 (4), Польша - 7 (5), Албания - 4 (7), Беларусь - 3 (5).

В финальную часть чемпионата мира от Европы выйдут победители семи квалификационных групп. Еще одну путевку разыграют между собой четыре лучшие команды, которые займут вторые места. Финальная стадия женского ЧМ, в котором выступят 24 команды, пройдет с 7 июня по 7 июля 2019 года на аренах Франции, команда которой освобождена от отборочных игр.-0-