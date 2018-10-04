Футболисты БАТЭ примут греческий ПАОК в матче Лиги Европы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против греческого клуба ПАОК. Игра на поле "Борисов-Арены" начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу рассудит бригада австрийских арбитров во главе с Робертом Шергенхофером. В первом туре соревнований команд группы L футболисты БАТЭ обыграли 20 сентября в Будапеште венгерский "Види" из Секешфехервара со счетом 2:0, а ПАОК на своем поле в Салониках уступил лондонскому "Челси" 0:1. Сегодня в другом матче 2-го тура "Челси" в английской столице примет гостей из "Види".

После окончания встречи БАТЭ - ПАОК для удобства болельщиков организована бесплатная электричка в Минск. Дополнительный электропоезд стартует от станции Борисов в 0.08 и прибудет на ближайший к стадиону остановочный пункт Печинский в 0.14. В 0.20 состав отправится в столицу, причем сделает только три промежуточные остановки - Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный и в 01.31 прибудет на станцию Минск-Пассажирский.-0-