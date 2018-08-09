Футболисты "Динамо-Минск" разгромили "Зенит" в домашнем матче квалификации Лиги Европы

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Динамо-Минск" разгромили питерский "Зенит" в домашнем матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы со счетом 4:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом игры фаворитами считались гости из Санкт-Петербурга, обладающие звездным составом, но проявить себя именитым игрокам соперника не удалось. Хозяева поля со стартовых минут старались контролировать мяч во встрече, и счет на 12-й минуте открыл Урош Николич. Он со штрафного обводящим ударом направил мяч в левый нижний угол ворот Юрия Лодыгина - 1:0. В середине первого тайма Владимир Хващинский удвоил преимущество в счете динамовцев, вовремя сыграв на добивании в штрафной "Зенита". Под занавес первого тайма ударом головой Нино Галович сделал счет 3:0.

После отдыха подопечные Сергея Гуренко продолжали остро контратаковать. В итоге полузащитник "Динамо" Урош Николич на 67-й минуте сходу пробил по воротам "Зенита" и сделал голевой дубль - 4:0. Под занавес встречи белорусская команда старалась внимательно действовать в обороне, отражая опасные удары гостей.

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге при пустых трибунах стадиона "Петровский". Российский клуб наказан УЕФА за неподобающее российским болельщикам скандирование расистских кричалок и блокирование лестничных пролетов в прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом".-0-