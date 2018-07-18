Футболисты сборной Хорватии отдадут призовые за ЧМ-2018 на благотворительность

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игроки и тренерский штаб сборной Хорватии по футболу перечислят все призовые деньги, полученные на чемпионате мира 2018 года, в фонд помощи детям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главного тренера команды Златко Далича, опубликованное в Facebook.
"Хорватия имеет обширную береговую линию, а у нас есть дети, которые ни разу не видели моря. Все футболисты и тренерский штаб приняли решение отдать свои призовые в специализированный фонд. Таким образом, почти каждый ребенок из неблагополучной семьи сможет провести неделю на морском побережье. Это лишь самое малое, что мы можем дать самым беззащитным и дорогим нам людям - детям", - говорится в сообщении.
Сборная Хорватии по футболу впервые в истории вышла в финал мундиаля. В заключительном матче нынешнего чемпионата мира, команда потерпела поражение от национальной сборной Франции со счетом 2:4. Хорватский полузащитник Лука Модрич был назван лучшим игроком чемпионата.-0-
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